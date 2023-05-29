И.о. министра физической культуры и спорта Ставрополья назначен Борис Семеняк

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назначил исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта региона Бориса Семеняка, сообщает пресс-служба правительства субъекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Ставропольского края

По данным пресс-службы министерства физической культуры и спорта края, Борис Семеняк — уроженец Ставрополья. Ему 45 лет. Он окончил Ставропольскую сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление аграрным производством». На факультете культуры и творчества также получил профессию «Тренер по силовому троеборью». имеет разряд кандидата в мастера спорта. В 2006 году он также окончил Ставропольский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 2002 по 2008 годы работал в управлении Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Ставропольском крае, а затем перешел на работу в правительство региона. С 2013 года является заместителем министра по вопросам занятости населения.

Анастасия Назарова