К 2025 году в Невинномысске построят завод по переработке стекла мощностью 80 тыс. тонн в год

Компания «Кавминсервис» планирует построить в экопромышленном парке Невинномысска завод по переработке стекла с производством марочного стеклобоя, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

На предприятии будет запущен комплекс по сбору, обработке и сортировке отходов стекла, в том числе из ТКО, с производством стеклобоя первого сорта марки «БС» 20 тыс. т в год, стеклобоя первого сорта марки «КС» 20 тыс. т в год, а также стеклобоя марки «Микс тарный». Сейчас идет разработка проектной документации.

По данным «РБК Кавказ», стоимость производства составит 400 млн руб. На предприятии будет создано 35 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Невинномысске идет создание первого в России экопромышленного парка по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) стоимостью 1 млрд руб.

Анастасия Назарова