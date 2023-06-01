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На землях АО «Ростовский порт» будут построены жилые кварталы

На территории, откуда будут перенесены мощности АО «Ростовский порт», будет построен жилой район, сообщает пресс-служба ФАУ «РосКапСтрой». Соответствующее соглашение о реализации проекта комплексного развития территории старого порта было подписано компаниями 30 мая.

Фото: «Ъ-Юг»

Фото: «Ъ-Юг»

После переноса портовых и логистических мощностей порта на левый берег Дона, освободившаяся территория будет благоустроена. Власти планируют продлить набережную в этом районе, проложить автодорогу со скоростью движения до 80 км/ч.

Кроме того, ФАУ «РосКапСтрой» примет участие в строительстве жилых кварталов на этой территории. Здесь также появятся парки, зоны для досуга, социальная инфраструктура. Сроки реализации проекта и объем инвестиций и планируемый объем жилых площадей не известен.

Анастасия Назарова

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