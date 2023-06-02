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Работу министра спорта Ростовской области проверит Генеральная прокуратура

Деятельность министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна проверит Генеральная прокуратура России по запросу депутата Государственной Думы Нины Останиной. Об этом госпожа Останина написала в своем Telegram-канале.

Причиной обращения в правоохранительные органы стали высказывания Самвела Аракеляна о происшествии на Гребном канале в Ростове 30 мая. Министр спорта, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что упавшая от порывов ветра трибуна, не была закреплена, потому что является переносной. Также он ответил, что игру между школьниками в непогоду проводили в соответствии с календарным планом.

«Обратилась к Министру спорта РФ Олегу Матыцину с просьбой дать оценку высказываниям регионального министра. Полагаю, что такое заявление и ответственность к собственным должностным обязанностям недопустим»,— написала Нина Останина.

Она также дополнила, что направила запрос о проверке работы Самвела Аракеляна в Генеральную прокуратуру.

Напомним, в результате падения зрительской трибуны на Гребном канале пострадало 36 человек, в том числе, 24 ребенка. Одна женщина погибла. Один из детей в критическом состоянии был направлен для лечения в Москву. Сегодня стало известно, что еще 10 детей выписаны из больниц.

Анастасия Назарова

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