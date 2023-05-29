На Дону в ходе предварительного голосования «Единой России» определены 100 кандидатов от партии на выборы в Заксобрание региона

В ходе предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в донской парламент определены 100 человек, которые примут участие в предстоящих в сентябре выборах в Заксобрание от партии по региональным группам и одномандатным округам, сообщил председатель ЗСРО, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко в ходе брифинга в пресс-центре «ДОН-МЕДИА» 29 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в Ростовской области Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в Ростовской области

По информации господина Ищенко, в электронные бюллетени в качестве кандидатов предварительного голосования были включены 364 человека, из них 26 — действующие депутаты Заксобрания. Свои голоса за будущих кандидатов отдали 317 тыс. человек, что составляет 10 % жителей области, имеющих право голосования.

На сентябрьских выборах областной партийный список кандидатов возглавит губернатор Ростовской области Василий Голубев, врач-волонтер руководитель БСМП г. Новочеркасска Борис Гуркин, а также участник СВО Дмитрий Суворов, отметил Александр Ищенко.

«Важно, что в списке победителей предварительного голосования есть новые лица, которые зарекомендовали и проявили себя в поддержке военной спецоперации»,— считает Александр Ищенко. По его предположению, в этом году региональный парламент обновится более чем на половину.

От участия в предварительном голосовании и выборах в текущем году отказался ряд действующих депутатов. Среди них директор ГУП «РостовАвтоДор» Андрей Богданов, председатель совета директоров ГК «СМУ-1» Асланбек Джиоев, глава ООО «ПК Кундрат» Игорь Кундрат, замдиректора «ТНС энерго» Роман Лютиков, олимпийский чемпион Вартерес Самургашев, владелец строительной ГК «Сокол» Арутюн Сурмалян, ректор «Ростовского государственного медицинского университета» Сергей Шлык, президент ГК «Чайка» Андрей Чайка и ряд других парламентариев.

Анастасия Назарова