В Ростове возбуждено уголовное дело о халатности по факту инцидента на Гребном канале

По материалам прокурорской проверки обстоятельств падения трибуны на Гребном канале в Ростове 30 мая возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области

«Сотрудники ГБУ РО «СШОР № 5» допустили халатность при проведении футбольного турнира между юношескими футбольными командами г. Ростова-на-Дону и г. Батайска. Достоверно зная о прогнозируемом существенном ухудшении погодных условий, должностные лица не приняли мер к отмене либо переносу спортивного соревнования»,— сообщает прокуратура.

В результате неблагоприятных погодных условий, трибуна с людьми опрокинулась из-за сильного ветра. Пострадали 36 человек, в том числе 24 ребенка. Одна женщина погибла.

Сейчас 25 пострадавших находятся в медицинских учреждениях региона. Одного из детей в критическом состоянии отправили для лечения в Москву.

Анастасия Назарова