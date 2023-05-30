В Новочеркасске встретили участников конного перехода «Дорогами подвига!»

В Новочеркасске 30 мая прошла торжественная встреча казаков, участвующих в памятном конном переходе «Дорогами подвига!», приуроченного к 270-летию атамана Матвея Платова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Донцы повторили маневры по переходу, осуществленные казаками после битвы на реке Калалах. Участники акции отправились в путь 19 мая. Точкой отправления стал Вестославский редут, где в 1774 году казаки под руководством Матвея Платова одержали победу над войском хана Девлет-Гирея. Основной маршрут проходил по территории Ставрополья и Ростовской области. Общая протяженность составила 347 км. В ходе перехода казаки побывали в исторических донских станицах — Егорлыкской, Ольгинской, Хомутовской, Мечетинской, Кагальницкой, Старочерскасской.

В группе было 30 человек во главе с атаманом Всевеликого войска Донского Сергеем Бодряковым. В конечном пункте маршрута — Новочеркасске донцов встретили театрализованным действом.

«В исторической реконструкции приняли участие артисты казачьего хора ЮРГПУ. Хлебом-солью встречали путников у подножья Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора»,— сообщает пресс-служба администрации города.

Анастасия Назарова