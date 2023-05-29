Компания из Волгограда «Диона» может выкупить имущество обанкротившегося ростовского элеватора «Ковш»

ООО «Диона» (Волгоград) признано единственным участником торгов по продаже имущественного комплекса ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш». Об этом сообщается на сайте электронной торговой площадки «Аукционы Сибири».
Фото: «Ъ-Юг»
Результаты торгов, назначенных на 29 мая, на данный момент не объявлены. Заявки на участие в открытом аукционе принимались с 17 апреля по 24 мая.
Имущественный комплекс ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» был выставлен на торги в рамках процедуры банкротства. Покупателям предложили три лота. Наиболее крупный из них с начальной ценой 901 млн руб. включает в себя земельный участок площадью 2,5 га для эксплуатации складских и производственных помещений, здание элеватора площадью 4,2 тыс. кв. м, причальную стенку длиной 193 м и другие здания и сооружения (склад, котельная, трансформаторная и прочее), а также оборудование. Два других лота включают в себя оборудование, комплектующие и инструмент.
Производственный комплекс портового элеватора «Ковш» находится на левом берегу Дона напротив ростовского речного вокзала.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Диона» зарегистрировано в Волгограде в 2020 году. Основным видом деятельности ООО указана оптовая торговля зерном. Единственным владельцем фирмы является Ирина Говырина. Выручка «Дионы» в 2022 году составила 212 млн руб.
ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» было признано банкротом в 2021 году в связи с задолженностью в размере 2,105 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания создана в 2015 году, она принадлежит ООО «Южный зерновой терминал», бенефициаром которой является Сергей Соловейчик.