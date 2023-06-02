Природный газ проведут в 59 населенных пунктов Астраханской области

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский рассказал о реализации в регионе программы догазификации. В планах возвести 1,5 тыс. км магистральных и распределительных газопроводов и 10 газораспределительных станций.

Провести газ намерены более чем в 21 тыс. квартир и домов; 44 котельных и объектов соцсферы — перевести на газ; подать газ в 59 населенных пунктов.

В 2022 году в использование ввели 29,5 км газопроводов; провели ресурс более чем в 2,5 тыс. квартир и домов.

До конца года власти Астраханской области обещают разработать проекты 50 внутрипоселковых газопроводов протяженностью 708,7 км; построить и ввести — 133 км газопроводов.

Дарья Васенина