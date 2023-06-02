У главы Каменского городского округа Сергея Белоусова проходят обыски

У главы Каменского городского округа (Свердловская область) Сергея Белоусова проходят обыски за взятки в несколько миллионов рублей, сообщили «Ъ-Урал» несколько информированных источников. По его словам, это может быть один из нескольких эпизодов, которые могли быть интересны силовикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Белоусов / ВКонтакте Фото: Сергей Белоусов / ВКонтакте

По сведениям «Ъ-Урал», чиновника проверяли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал проверить, соответствует ли информация действительности.

Сергей Белоусов родился 16 августа 1975 года в селе Сипавское Каменского района. В 1997 году он окончил Уральский государственный технический университет. Трудовую деятельность начал в 1998 году инженером-электриком на Литейном заводе в отделе № 17. Являлся депутатом думы Каменского городского округа четвертого и пятого созывов на непостоянной основе. Был выдвинут в порядке самовыдвижения. Является секретарем Каменского местного отделения партии «Единая Россия».

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