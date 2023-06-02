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СКА отказался от лучшего бомбардира и самого ценного игрока

Роман Ротенберг начал новую кадровую революцию

Главный тренер и генеральный директор СКА Роман Ротенберг сообщил, что команду покинули два форварда: Дмитрий Яшкин, лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата КХЛ, и Дамир Жафяров, у которого еще не истек контракт с клубом. Учитывая, что ранее СКА отказался от Никиты Гусева, одного из лучших бомбардиров, и пригласил в мае более десяти новых игроков, можно сказать, что состав команды обновляется радикально. И это не похоже на ту «систему», о которой говорил в ходе сезона Ротенберг.

Главный тренер и генеральный директор СКА Роман Ротенберг сообщил, что команду покинули два форварда

Главный тренер и генеральный директор СКА Роман Ротенберг сообщил, что команду покинули два форварда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Главный тренер и генеральный директор СКА Роман Ротенберг сообщил, что команду покинули два форварда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

СКА завершил сезон совсем не так, как хотели его боссы: проигрышем в финале плей-офф Западной конференции ЦСКА с общим счетом 2–4. Это было уже шестое подряд поражение от московских армейцев в Кубке Гагарина за последние годы. Притом что в ходе сезона СКА добился успеха: выиграл регулярный чемпионат КХЛ, намного опередив в турнирной таблице всех конкурентов. Правда, Кубок Континента, который вручили за это петербуржцам, ценится гораздо меньше, чем Кубок Гагарина,— он достается победителю плей-офф.

По ходу сезона Роман Ротенберг, главный тренер и генеральный директор СКА, человек, занимающий ряд других должностей в нашем хоккее, часто говорил о том, что команда со звездами на груди — молодая и перспективная и что она придерживается некоей системы. Все по-разному воспринимали эти слова, но подразумевалось, что СКА идет своим путем, черпая резервы из своих команд, выступающих в низших лигах. Там играют «СКА-Нева», «СКА-1946», «СКА-Варяги». Кроме того, строительство команды означает процесс, который занимает несколько сезонов. Если результата добиться не удается, а прогресс есть, курс развития сохраняется, в него можно добавлять детали. Например, приобретать игроков для усиления состава.

Однако в межсезонье начальник СКА начал, такое ощущение, «ломку» команды. Сначала расстались с форвардом Никитой Гусевым, олимпийским чемпионом, лучшим бомбардиром в истории команды. В прошлом году нападающий довел количество очков, набранных в матчах за СКА, до 371, опередив Илью Ковальчука, у которого их 370. Сюда вошли 122 гола и 249 передач. Гусев ударно провел регулярный чемпионат КХЛ, забросив 23 шайбы и сделав 26 передач в 37 играх. Хотя присоединился к команде только в последний месяц осени. Однако в плей-офф с форвардом что-то произошло: он перестал забивать, а потом и попадать в состав. В СМИ попала версия о том, что Гусев злоупотребляет пивом и что эта проблема тянется за ним давно. Хоккеиста не вернули в состав. А в начале мая хоккеист и клуб договорились о расторжении контракта. Роман Ротенберг объяснил это тем, что хоккей меняется, к игрокам предъявляются новые требования.

Похожая история произошла с Дмитрием Яшкиным, форвардом, имеющим чешское гражданство, капитаном команды. Тот завершил регулярный чемпионат на верхней строчке списка снайперов и бомбардиров, набрав 62 очка (40 шайб и 22 передачи) в 67 матчах. В играх Кубка Гагарина Яшкин пропал из состава — говорили, что получил травму. Когда вернулся, не забросил ни одной шайбы в дуэлях с ЦСКА. Несмотря на это, «русский чех», как называют Яшкина (в начале девяностых его семья переехала в Чехию), получил по итогам сезона приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ — «Золотую клюшку». Не получил только новый контракт от СКА — такой, какой хотел. Роман Ротенберг, объясняя уход Яшкина из клуба, сообщил, что СКА предложил игроку контракт «на хороших условиях». Но всех запросов удовлетворить не смог: надо, дескать, учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность. Между строк можно прочитать: не очень-то хотели Яшкина оставить, да и сам он хотел уйти в другую команду.

Примерно такими же словами главный тренер СКА аргументировал расставание с Дамиром Жафяровым, еще одним нападающим, чей контракт был заключен до весны 2024 года. В пресс-релизе сказано, что надо думать об интересах команды, соблюдать финансовый баланс, помещаться в лимит зарплат. «В результате наше общее решение: Дамиру будет лучше продолжить карьеру в другой команде»,— резюмировал господин Ротенберг. Статистика Жафярова в плей-офф не впечатляет: один гол в 12 играх. Лидером СКА он не выглядел, в последних матчах с ЦСКА не участвовал. Когда форварда приглашали весной 2022-го из нижегородского «Торпедо», рассчитывали на другое.

Уже в мае СКА провел агрессивную и массовую селекцию, приобретя для команды двенадцать новых игроков. Среди них форварды «Авангарда» Сергей Толчинский и Арсений Грицюк, один из самых талантливых молодых игроков, нападающий Александр Кадейкин из «Салавата Юлаева», защитник Артем Сергеев из ЦСКА, менее известные хоккеисты на просторах КХЛ. И это, можно не сомневаться, еще не все. Нужно усиливать нападение, защиту и вратарскую линию. Потому что результат — победа в Кубке Гагарина — не достигнут.

Тогда надо отдавать отчет в том, что никакой системы, позволяющей команде развиваться планомерно и по законам логики, в СКА нет. Есть какая-то другая: попробовать одних, потом других. Если новые игроки не оправдают доверие главного тренера и генерального директора, можно устроить очередную «кадровую революцию». Получится ли так выиграть Кубок Гагарина — вопрос. Его, как показывает практика, добывают команды, где бережно и вдумчиво выстраивают состав, а не шарахаются из стороны в сторону, отказываясь от игроков, на которых еще недавно делали ставку.

Кирилл Легков

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