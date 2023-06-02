Экс-топ-менеджеру утяжелили условное наказание

Приморский районный суд Санкт-Петербурга после пересмотра уголовного дела добавил к условному сроку экс-директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» в Ленинградской области Юрию Деревенчуку штраф в размере 40 млн рублей с пятилетней рассрочкой по 666,6 тыс. рублей, а также лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на три года. Бывший топ-менеджер компании ранее был признан виновным в вымогательстве взятки за согласование сделки опосредованного присоединения ООО «НОВАТЕК — Усть-Луга» к электрической подстанции «Слободка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осужденному главе филиала «МЭС Северо-Запад» добавили выплаты по 666,6 тыс. рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Осужденному главе филиала «МЭС Северо-Запад» добавили выплаты по 666,6 тыс. рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В июне прошлого года Юрий Деревенчук, занимавший ранее должность директора по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — «Магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запад», был осужден за приготовление и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ с применением ч. 1 ст. 30 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Тогда суд принял во внимание, что фигурант пошел на сделку со следствием, заключив досудебное соглашение, и назначил ему пять лет условно с испытательным сроком в четыре года. Сторона обвинения не согласилась с мягкостью приговора и подала сперва апелляционную жалобу, а после отказа во второй инстанции добилась ужесточения наказания в кассационном порядке.

Как сообщили в пресс-службе городских судов, в четверг, 1 июня, в апреле 2023 года приговор Юрию Деревенчуку по ходатайству прокуратуры отменил Санкт-Петербургский городской суд. После пересмотра дела в ином составе фигуранту оставили прежний условный срок, а также добавили штраф в размере 40 млн рублей с рассрочкой выплат на пять лет по 666 666,6 тыс. и оставили без права занимать должности на государственной службе сроком на три года.

По версии следствия, господин Деревенчук и его коллега Леонид Серебряков, занимавший на тот момент должность начальника отдела по договорам в филиале ПАО «ФСК ЕЭС», в конце 2019 — начале 2020 года потребовали взятку от исполнительного директора АО «Усть-Луга Ойл» в размере 37,5 млн рублей за согласование присоединения ООО «НОВАТЭК — Усть-Луга» к электрической подстанции «Слободка».

В материалах дела говорится, что подозреваемые угрожали воспрепятствовать намечающейся сделке, а также грозили проблемами в дальнейшей работе компании «Усть-Луга Ойл» в случае отказа платить. Деньги требовали через посредника.

Кроме того, Следственный комитет РФ установил, что в мае 2020 года Юрий Деревенчук получил через посредника и лично 15,2 млн рублей за общее покровительство ООО «Региональная сетевая компания "Распределительные электрические сети"». Со стороны МЭС эта фирма в ускоренном порядке получала необходимые согласования в случаях технологического присоединения потребителей к федеральным электрическим сетям.

В задержании фигурантов участвовали не только сотрудники комитета, но и оперативники УФСБ по Петербургу и Ленобласти. На заседании суда по избранию меры пресечения Юрий Деревенчук просил домашний арест, залог или запрет определенных действий, пояснив, что скрываться не намерен, однако суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО. Его подельник, Леонид Серебряков, напротив, смог избежать стражи и был оставлен под домашним арестом дожидаться суда.

АО «Усть-Луга Ойл» владеет производственным комплексом и мощностями по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга. Терминал АО, расположенный в морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти, был запущен в мае 2013 года, однако обработка темных нефтепродуктов начала осуществляется там с 2011 года. Проектная мощность терминала «Усть-Луга Ойл» составляет 30 млн тонн нефтепродуктов в год. Подстанция «Слободка» находится рядом, суммарная мощность ее силовых трансформаторов — 126 МВА.

Андрей Кучеров