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Петровский проспект, понимаешь

Улицу Бориса Ельцина в Екатеринбурге предложили назвать в честь Петра I

Члены общественной палаты Екатеринбурга предложили увековечить память Петра I, переименовав улицу Бориса Ельцина в Петровский проспект. По словам зампредседателя палаты, отношение к первому президенту России ухудшается и «неизвестно, как влияет на жителей нахождение в центре города такого раздражающего фактора, как улица в его честь». Другими объектами, которым предлагают присвоить имя императора, стали Исторический сквер и два участка берега реки Исеть. Предложенные варианты палата отправит главе города Алексею Орлову и профильной комиссии в мэрии.

Предложения о переименовании улицы направят главе города

Предложения о переименовании улицы направят главе города

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Предложения о переименовании улицы направят главе города

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Вопрос об увековечивании памяти Петра I в Екатеринбурге рассмотрели члены городской общественной палаты на пленарном заседании 1 июня. Заместитель председателя палаты Сергей Черкасов сначала предложил назвать именем Петра I Исторический сквер в центре города. «Никто не прописан там, поэтому не придется менять документы на квартиры и гаражи, менять прописку в паспорте»,— отметил господин Черкасов. Дендропарк на ул. 8 Марта он предложил переименовать в парк имени Екатерины I.

Вторым вариантом стало предложение назвать правый берег реки Исети от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина — набережной Петра I, а левый берег — набережной Екатерины I. «Еще есть вариант: правый берег Исети от Малышева до Куйбышева назвать именем Екатерины I, а левый берег — именем Петра I. Это предложение департамента архитектуры, но эта набережная не настолько красива, чтобы император звучал там. Возможно, когда-нибудь там появятся гранит и мрамор, но сейчас там кустики какие-то, постриженный газон, не совсем достойно»,— добавил Сергей Черкасов.

Завершающим и самым спорным вариантом стало предложение переименовать в честь императора одну из центральных улиц уральской столицы. «Назвать улицу 9 Января, которая была переименована в улицу Бориса Ельцина, Петровским проспектом»,— заявил господин Черкасов. Он объяснил эту идею тем, что отношение к первому президенту России ухудшается. «“Левада-центр” (признан иностранным агентом) в январе провел опрос среди 1,6 тыс. человек, согласно которому положительно к Борису Ельцину относятся только 8%. Нет никаких данных, как влияет на жителей нахождение в центре города такого раздражающего фактора, как улица в его честь. Но думаю, что как-то влияет в плане преступности и производительности труда»,— пояснил Сергей Черкасов. В пресс-службе Ельцин Центра «Ъ-Урал» не стали комментировать это предложение.

Член общественной палаты Дмитрий Редин заявил, что «мир не содрогнется», если переименовать улицу, но настаивал на варианте назвать именем Петра I Исторический сквер.

Другие члены палаты напомнили, что в Екатеринбурге уже есть Петровская улица и объект, названный в честь императора,— ЖК «Петр I».

«Нет никакого революционного запала по принципу “снести одно и построить другое”. Очень взвешенный и осторожный подход. Вопрос о возможности переименования улицы, исторического сквера или территории города в честь Петра I решено предложить для рассмотрения главе города Алексею Орлову и профильной комиссии по наименованиям топонимических объектов»,— резюмировал председатель палаты Яков Силин.

«Если говорить как историк, то у меня возникает мягкая усмешка от инициативы переименовать улицу Бориса Ельцина. Так улицу назвали в 2008 году, и, если ее переименуют, это будет едва ли не самый короткий нейминг в истории города. Если говорить как человек, то Борис Ельцин сыграл существенную роль в жизни города и области, поэтому, как мне кажется, улица в его честь должна быть. Это наша локальная идентичность, как бы сейчас ни относились к этой персоне. Ельцин управлял страной в один из самых критических моментов»,— заявил «Ъ-Урал» директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. Он напомнил, что это одна из старейших улиц города, которую переименовывали как минимум трижды: она называлась Одинарной, Фетисовской, 9 Января (в честь Кровавого воскресенья).

«Да, эту улицу периодически переименовывали в зависимости от того или иного исторического контекста. Если переименуют сейчас — значит исторический контекст поменялся»,— добавил господин Пушкарев.

Против закрытия Ельцин Центра, который находится на одноименной улице, не раз выступали разные люди. В мае режиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выступил за закрытие Ельцин Центра в Екатеринбурге. На сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума он пожаловался, что первое, что видят дети, когда приходят в Ельцин Центр,— «это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории страны, где грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас, а свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял». Он добавил, что в здании можно сделать «честный» музей современной истории. Позже сенатор Алексей Пушков поддержал режиссера.

Катерина Якушева

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