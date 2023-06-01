В Севастополе закрыли незаконное мусоросжигающее предприятие

В Севастополе закрыли частное мусоросжигающее предприятие, действовавшее незаконно. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.
Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева
Предприниматель, который организовал утилизацию в Инкермане, по заявлению господина Развожаева, действовал незаконно. Печь, в которой сжигался мусор, была расположена в черте города. Местные жители в соцсетях неоднократно жаловались на задымленность в городе.
«Печь демонтирована. Предприниматель из нашего города уехал. Надеюсь для других нерадивых бизнесменов это станет хорошим уроком»,— написал Михаил Развожаев.
Незаконную деятельность пресекли правоохранительные органы. В настоящее время площадка, на которой располагалось предприятие, расчищена.
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