В Севастополе закрыли незаконное мусоросжигающее предприятие

В Севастополе закрыли частное мусоросжигающее предприятие, действовавшее незаконно. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

Предприниматель, который организовал утилизацию в Инкермане, по заявлению господина Развожаева, действовал незаконно. Печь, в которой сжигался мусор, была расположена в черте города. Местные жители в соцсетях неоднократно жаловались на задымленность в городе.

«Печь демонтирована. Предприниматель из нашего города уехал. Надеюсь для других нерадивых бизнесменов это станет хорошим уроком»,— написал Михаил Развожаев.

Незаконную деятельность пресекли правоохранительные органы. В настоящее время площадка, на которой располагалось предприятие, расчищена.

Анастасия Донскова

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