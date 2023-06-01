Бюджет Адыгеи в I квартале 2023 года исполнен с дефицитом в 176 млн рублей

Бюджет Республики Адыгея исполнили по итогам I квартала 2023 года в размере 176 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на министра финансов республики Виктора Орлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам господина Орлова, объем доходов бюджета за первые три месяца 2023 года составил 9,5 млрд руб. Доходная часть исполнена на 25,6%. Главную роль в его формировании оказали бюджеты Майкопа (35,5%), Тахтамукайский (23%) и Майкопский (7,6%) районы.

Расходы бюджета региона за отчетный период составили 9,72 млрд руб., или 22,5% от годового плана. Таким образом, дефицит республики в январе—марте текущего года составил 1,8% от расходов.

Олег Исаев

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