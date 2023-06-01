Морской порт не устоял перед национализацией

Бывшим владельцам АО «Мурманский морской рыбный порт» (ММРП) не удалось оспорить в кассации решения нижестоящих инстанций по делу об изъятии акций предприятия в доход государства. В минувшем году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в суд по причине выявления иностранного влияния на стратегический объект. Однако в ММРП настаивают, что все участники сделок были и остаются российскими резидентами, а порт благодаря им из запущенного состояния стал прибыльным. Теперь же предприятие вынуждено закончить все инвестпроекты на 900 млн рублей. В конце января профсоюзные работники обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой разобраться в ситуации вокруг одного из крупнейших рыбных портов в России. Сами же прежние собственники настроены дойти до Верховного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурманский морской рыбный порт

Фото: Николай Петров, Коммерсантъ Мурманский морской рыбный порт

Фото: Николай Петров, Коммерсантъ

В среду, 31 мая, Арбитражный суд Северо-Западного округа в Санкт-Петербурге оставил без удовлетворения кассационную жалобу бывших владельцев Мурманского морского рыбного порта на решение апелляционного суда, который признал обоснованным вердикт первой инстанции о взыскании в доход государства 100% акций ММРП. Первоначальное разбирательство инициировала ФАС, указав в иске, что группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, был установлен контроль над портом без обязательного в таких случаях предварительного согласования со специальной правительственной комиссией. Антимонопольное ведомство посчитало, что такие действия нарушают ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Данный закон, утверждает истец, предусматривает «изъятия ограничительного характера» для зарубежных вкладчиков при их участии в уставных капиталах стратегических обществ.

В 2015 году в рамках программы приватизации Мурманский морской рыбный порт был продан с аукциона АО «Купец», которое создали Александр Романов и его зять Олег Креславский, за 1,026 млрд рублей. Торги по продаже 100% акций провел Российский аукционный дом (РАД). Замдиректора РАД по приватизации Ольга Соколова заявила тогда, что привлечение «Купца» как профильного инвестора «гарантирует развитие “рыбного” направления порта, которое в последнее годы было под угрозой». Далее последовала череда сделок, связанных с приобретением данного актива и уступкой права требования займа.

Деньги на покупку «Купец» получил от АО «Зевс», акционерами которого являются дети господина Романова: Анастасия Креславская и Даниил Полещук. «Зевсу», в свою очередь, средства перечислила кипрская фирма C.I. Falcon Limited тоже по договорам займа. В 2017–2020 годах право требования по займам перешло к сингапурской Hermes Investment & Trading Pte Ltd., которую также учредил Александр Романов: в ее пользу был оформлен залог акций «Зевса» без передачи права голоса на собраниях акционеров. В 2020 году «Купец» присоединился к «Зевсу», который стал в итоге единственным бенефициаром ММРП.

10 октября 2022 года Арбитражный суд Мурманской области признал недействительными все упомянутые сделки, которые были совершены в 2017–2020 годах. По решению арбитража 4 752 759 обыкновенных акций стоимостью 50 рублей за штуку будут списаны в пользу Росимущества с лицевого счета АО «Зевс» и еще одна акция — с личного счета владельца ММРП Даниила Полещука. Таким образом, при уставном капитале порта в размере 237,638 млн рублей суд, по сути, национализировал предприятие.

На заседании Арбитражного суда Северо-Западного округа бывшие владельцы порта попытались доказать, что все займы были возвратные, а продажа акций ММРП иностранным лицам никогда не планировалась. Ответчики настояли, что предыдущие разы суды пришли к ошибочному выводу, что господин Романов когда-либо утрачивал статус налогового резидента в РФ, как утверждает истец. По мнению подателей жалоб, представленные антимонопольной службой данные не соответствуют порядку расчета дней для определения статуса налогового резидента по российскому законодательству. «Они [ФАС] взяли произвольные дни, когда Романова не было в стране, но все это время он платил налоги в России и как владел предприятием в 2015 году, так и продолжал все это время»,— сказал представитель господина Романова Вадим Сагель.

Кроме того, ответчики подчеркнули, что все сделки по приватизации происходили под полными государственным контролем, а сам ММРП был взят на баланс в 2015 году в крайне удручающем состоянии. «Там сейчас 500 человек работает, что очень много для Мурманска, они получают повышенную зарплату по сравнению с 2015 годом, все налоги платятся»,— отметил господин Сагель. Также он сообщил выдержки из разработанного Минтрансом проекта плана мероприятий по дальнейшему развитию Морского порта (копия есть у «Ъ-СПб»), согласно которому штат ММРП может быть оптимизирован, а предприятие, согласно документу, снова включено в программу приватизации. Однако судейскую коллегию не убедили доводы ответчиков и постановление апелляционной инстанции было решено оставить в силе.

В разговоре с «Ъ-СПб» Анастасия Креславская заявила, что бывшие владельцы порта намерены дойти до Верховного суда РФ.

31 января «Ъ-СПб» опубликовал открытое письмо председателя первичной профсоюзной организации Евгения Горина от лица Профсоюза работников рыбного хозяйства РФ, в котором он попросил главу правительства РФ Михаила Мишустина вмешаться в ситуацию вокруг ММРП, «опираясь не только на формальную букву закона». Господин Горин отметил, что новые собственники возродили рыбный порт практически из руин. «Тогда чиновники публично называли проведенный аукцион крайне удачным, ведь несколько лет из-за его (ММРП) удручающего состояния купить полуразрушенный актив желающих не находилось»,— подчеркнул он.

В пресс-службе рыбного порта в начале февраля сообщили, что акционеры вынуждены закончить все инвестпроекты общей стоимостью в 900 млн рублей, отметив, что за все время в фактическую реновацию ММРП было вложено более 2 млрд рублей.

Андрей Кучеров