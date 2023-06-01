Мишустин призвал уехавших из России IT-специалистов вернуться

Премьер Михаил Мишустин считает, что комплекс поддержки IT-специалистов «позволил сохранить основной состав специалистов». По его мнению, меры помогают реализовываться в этой сфере «и делать это прежде всего дома, на родном языке, в привычной среде». Он призвал уехавших IT-специалистов вернуться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«А тем, кто еще не принял решение о возвращении на родину, процитирую нашего президента Владимира Владимировича Путина: "Там тоже хорошо, но дома лучше"»,— сказал господин Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Его слова приводит пресс-служба правительства.

В ходе конференции премьер заявил, что отчисления за использование иностранного софта ушедших из России правообладателей планируют направить на использование иностранного софта ушедших из России правообладателей. Глава Минцифры Максут Шадаев ранее говорил, что речь в первую очередь речь идет о специализированном ПО, аналогов которому в России пока нет.

По оценке правительства, спрос на IT-кадры в 2023 году увеличился на 63%. Аналитики отмечают, что срок поиска кандидатов на IT-вакансии увеличился сильнее, чем в среднем по рынку.

О дефиците кадров — в материале «Ъ» «В IT по требованию».

Леонид Уварчев