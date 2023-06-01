Мишустин подтвердил планы пустить отчисления за иностранный софт на гранты и кредиты

Отчисления за использование иностранного софта ушедших из России правообладателей, введение которых обсуждается с прошлого года, планируется направить на гранты и льготные кредиты российским разработчикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сумму отчислений планируется разделять поровну между этими мерами поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы рассматриваем инициативу, которая вводит обязательные отчисления за использование зарубежного ПО. Половина этой суммы будет направляться на грантовую поддержку российских IT-компаний, за счет второй части будет формироваться залоговая масса для их льготного кредитования»,— сказал господин Мишустин в ходе пленарной сессии на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Механизм легализации использования ПО от ушедших вендоров в апреле представил глава Минцифры Максут Шадаев. Он говорил, что в первую очередь речь идет о специализированном ПО, аналогов которому в России пока нет. О том, что по 50% средств отчислений, переводимых на спецсчета, планируется направлять на финансирование кредитов и в фонд поддержки российского IT, в мае сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Софту предложили дозреть».

Никита Королев, Нижний Новгород; Юрий Литвиненко