Речной трамвай «Соталия» начнет курсировать в Нижнем Новгороде с 3 июня

Пассажирское судно «Соталия» выйдет в первый рейс по Нижнему Новгороду 3 июня, рассказал гендиректор компании-перевозчика «Водолет» Никита Итальянцев. Запланированы прогулочные маршруты от причала №8 до Стрелки и обзорная экскурсия по городу. Билеты поступят в продажу 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

«Соталия» — речной трамвай повышенной комфортности с панорамными окнами. Судно построили в Калининградской области по заказу Объединенной судостроительной корпорации и передали Нижегородской области в сентябре 2022 года. В прошлом сезоне «Соталию» не успели запустить в эксплуатацию.

«Соталия» может развивать скорость до 25 км в час, запас хода — восемь часов. Работает на дизельном топливе, но есть планы выпустить модификации судна на газомоторном топливе.

По словам главы ОСК Алексея Рахманова, пока судно будут использовать для экскурсий, но в перспективе оно может курсировать между населенными пунктами с низкой транспортной доступностью, а также перевозить грузы. Стоимость одного судна составит менее 100 млн руб. при серийном производстве от десяти штук.

Андрей Репин