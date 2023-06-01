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Речной трамвай «Соталия» начнет курсировать в Нижнем Новгороде с 3 июня

Пассажирское судно «Соталия» выйдет в первый рейс по Нижнему Новгороду 3 июня, рассказал гендиректор компании-перевозчика «Водолет» Никита Итальянцев. Запланированы прогулочные маршруты от причала №8 до Стрелки и обзорная экскурсия по городу. Билеты поступят в продажу 2 июня.

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

«Соталия» — речной трамвай повышенной комфортности с панорамными окнами. Судно построили в Калининградской области по заказу Объединенной судостроительной корпорации и передали Нижегородской области в сентябре 2022 года. В прошлом сезоне «Соталию» не успели запустить в эксплуатацию.

«Соталия» может развивать скорость до 25 км в час, запас хода — восемь часов. Работает на дизельном топливе, но есть планы выпустить модификации судна на газомоторном топливе.

По словам главы ОСК Алексея Рахманова, пока судно будут использовать для экскурсий, но в перспективе оно может курсировать между населенными пунктами с низкой транспортной доступностью, а также перевозить грузы. Стоимость одного судна составит менее 100 млн руб. при серийном производстве от десяти штук.

Андрей Репин

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