В четырех районах Крыма обезвредили девять снарядов времен войны

В районе Керчи, Ленинском, Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма обнаружили и обезвредили девять взрывоопасных снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Так, в Керчи у села Глазовка специалисты обнаружили два боеприпаса АС-45, в Ленинском районе на открытой территории между селами Войково и Курортное — четыре снаряда ММ-60 и один боеприпас ВОГ-30. По одному снаряду (ММ-50 и АС-45) выявили в селах Доходном и Широком.

«Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне»,— говорится в сообщении.

К пиротехническим работам по обезвреживанию боеприпасов всего привлекли 12 человек и четыре единицы спецтехники.

Анастасия Донскова

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