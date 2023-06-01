В Краснодаре на улице Ставропольской загорелся трамвай

На пересечении улиц Ставропольской и Стасова в краевой столице загорелся трамвай. Фото с места происшествия очевидцы выложили в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / kttukrd Фото: t.me / kttukrd

ЧП случилось днем 1 июня приблизительно в 14:56. Как сообщили пресс-службе МУП «КТТУ», причиной аварии стал обрыв провода контактной сети. Движение трамваев по направлению в сторону ХБК, Пашковской и Комсомольского микрорайона было остановлено. На месте специалисты службы энергохозяйства МУП «КТТУ» провели восстановительные работы. Простой в результате происшествия составил более 1 часа. После окончания восстановительных работ трамваи отправились по своим обычным маршрутам.

Андрей Пугачев