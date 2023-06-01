Госдума РФ денонсировала договор с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива

Госдума РФ узаконила денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующий документ опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Дмитриева, Коммерсантъ Фото: Алла Дмитриева, Коммерсантъ

Поводом для аннулирования международной договоренности о совместном использовании акватории Азовского моря и Керченского пролива стала утрата Украиной статуса прибрежного государства после перехода в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Это позволит обеспечить безопасность регионов Юга России, развивать экономические связи, выстраивать безопасную логистику и восстанавливать инфраструктуру новых российских регионов»,— отметил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Эдуард Кузнецов.

Господин Кузнецов добавил, что денонсация договора положительно отразится на развитии новых российских портов в Мариуполе и Бердянске, а также позволит обеспечить безопасность данных объектов.

Законопроект денонсации договора был внесен на рассмотрение Думы президентом РФ Владимиром Путиным. Соглашение между государствами было подписано в 2003 году.

Анастасия Донскова

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