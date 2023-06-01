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Коммерсантъ FM
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Remy Cointreau рекордно отчиталась за год благодаря росту потребления премиального алкоголя

Сегодня французский производитель алкоголя Remy Cointreau представил отчетность (.pdf) за 2022–2023 финансовый год, завершившийся в конце марта. Выручка компании в этот период выросла на 17,8%, до €1,6 млрд, операционная прибыль — на 28,5% и достигла рекордных €430 млн. Чистая прибыль увеличилась на 38,3%, составив €294 млн.

Такие результаты оказались лучше ожиданий аналитиков. Среди брендов, принадлежащих Remy Cointreau,— коньяк Remy Martin, ликер Cointreau, бренди St-Remy.

В Remy Cointreau также заявили, что ожидают снижения продаж в первом полугодии, однако показатели должны восстановиться во втором полугодии. В целом на 2023–2024 год компания ожидает сохранения выручки примерно на прежнем уровне. В Remy Cointreau отметили, что это в числе прочего связано с тем, что во время пандемии в разных странах наблюдался рост потребления алкогольных напитков класса люкс, в том числе коньяка Remy Martin, теперь этот рост прекращается.

Компания отмечает существенное снижение продаж на американском рынке после роста в предыдущие годы. По ее прогнозам, во втором полугодии продажи в США должны несколько восстановиться, также Remy Cointreau ожидает хорошего роста продаж в Китае и на других рынках.

Яна Рождественская

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