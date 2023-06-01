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На совладелицу Paolo Conte подали иск об убытках на сумму более 330 млн рублей

Конкурсный управляющий компании ООО «Паоло Конте ритейл» (структура обувного ритейлера Paolo Conte) Татьяна Докукина подала в Арбитражный суд Московской области иск о взыскании убытков в размере 331 млн рублей с совладелицы и вдовы основателя Paolo Conte Оксаны Ротарь и Анатолия Логинова. Об этом со ссылкой на материалы Единого федерального реестра сведений о банкротстве 1 июня сообщают «Ведомости».

Госпоже Ротарь (ее супруг Андрей Ротарь скончался в октябре 2021 года) принадлежит 50% долей в структурах компании. Господин Логинов занимает пост генерального директора ритейлера.

Напомним, что обувной бизнес Андрея и Оксаны Ротарь был известен двумя брендами — Paolo Conte и «Мега-Шуз». Первый, по данным OR Group, входил в топ-10 крупнейших обувных ритейлеров России в среднеценовом сегменте. В ухудшении положения бизнеса сыграли роль кончина основателя группы, а также закрытие магазинов из-за пандемии и другие причины. Задолженность Paolo Conte перед Сбербанком составила более 1 млрд руб. В 2022 году входящие в Paolo Conte фирмы были признаны несостоятельными.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в феврале этого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом ООО «Мега-Шуз» и открыл в отношении компании конкурсное производство.

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