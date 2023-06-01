6,028 триллиона рублей составил сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) компаний РФ в январе—марте 2023 года, сообщил вчера Росстат. Это на 22,3% меньше, чем было по результатам трех месяцев 2022 года (7,76 трлн руб.). С начала 2023-го темпы снижения финрезультата год к году остаются примерно на одном уровне: по итогам января — 21,3%, февраля — 19,5%. Наибольшую сальдированную прибыль Росстат зафиксировал в обработке — 1,817 трлн руб. (на 21,3% меньше, чем годом ранее), в сфере добычи полезных ископаемых — 1,258 трлн руб. (минус 52,8%) и в торговле — 0,7 трлн руб. (минус 61%). Во всех трех отраслях зафиксирован рост убытков, в торговле он был особенно бурным — плюс 57%.