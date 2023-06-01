«Уралкалий» получил лицензию на изучение еще одного участка Верхнекамского месторождения солей

Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу выдал ПАО «Уралкалий» лицензию на геологическое изучение недр Вогульского участка Верхнекамского месторождения солей. По данным сводного госреестра Росгеолфонда, лицензия действительна до 19 мая 2028 года. Замначальника Приволжскнедр Андрей Белоконь пояснил, что участок, который собирается изучать компания, граничит с Романовским участком месторождения, где «Уралкалий» ранее выявил запасы солей. «Компания взяла дополнительную территорию для изучения с перспективой прироста запасов к имеющимся запасам, недавно открытым на смежном участке»,— сообщил господин Белоконь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей (ВКМС) разрабатывается с 1934 года. Геологические запасы месторождения по карналлитовой породе оцениваются в 96 млрд тонн, по сильвинитам — 113 млрд тонн, по каменной соли — 4,7 трлн тонн. У ПАО «Уралкалий» в общей сложности сейчас есть десять действующих лицензий на изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на территории ВКМС.

ПАО «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).