Хорошее на строение

Комиссия по землепользованию и застройке Перми постановила доработать нескольких проектов по комплексной и точечной застройке. В частности, для смены зонирования при возведении жилого комплекса ПЗСП в Водниках от застройщика ждут транспортную схему подъезда к участку. Придется дорабатывать и проект жилого дома на Вышке II — участок под новостройку частично заходит на территорию общего пользования. Эксперты в области строительства указали также на необходимость переработки фасадных решений лечебно-диагностического центра на ул. Пушкина, 30 — объект возведут в рамках приоритетного инвестпроекта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы ПЗЗ Фото: материалы ПЗЗ

Члены комиссии по землепользованию и застройке на заседании 31 мая рассмотрели и отправили на доработку сразу несколько девелоперских проектов. Так, комиссия отложила рассмотрение крупного проекта ПЗСП по жилой застройке участка в микрорайоне Водники. Застройщик планирует освоение промзоны на ул. Танцорова, 96, но компании не согласовывают смену зонирования. Краевые власти недавно отозвали у структуры холдинга разрешение на возведение «Дома Учителя» по ул. Героев Хасана, 87. Теперь ООО СЗ «Дом Учителя» оспаривает в суде отзыв разрешения на строительство дома.

На участке по ул. Танцорова, 96, ПЗСП планирует возвести ЖК общей площадью квартир 35,8 тыс. кв. м и детский сад на 330 мест (по соглашению о развитии социнфраструктуры). Земля в 2,6 га находится в зоне производственно-коммунальных объектов V класса вредности ПК-5. Заявитель предложил установить там подзону Ж-1 в 16 этажей, подходящую для жилой застройки. Другая часть площадки предназначается под 10-этажки. Проект прошел публичные слушания. По данным представителя краевого минимущества, до смены зоны заявителю надо проработать вопросы ливневой канализации и наружного освещения на территории застройки. От ПЗСП также ждут проект транспортного моделирования, раскрывающий схему подъезда к участку.

Представители ПЗСП сообщили, что готовую транспортную схему обсудят на специальной рабочей группе 1 июня. «По результатам рабочей группы мы будем решать, каким образом видит рабочая группа присоединение к транспортной сети и какие участки дорог для этого надо построить»,— пояснили на ПЗСП. Глава минимущества Лариса Ведерникова предложила членам комиссии признать публичные слушания по проекту смены зонирования состоявшимися, а принятие решения собственно по смене зоны перенести на следующее заседание. Комиссия это предложение поддержала.

Комиссия также рассмотрела предложение по установлению зоны объектов здравоохранения на ул. Пушкина, 30, где ООО «ЭКСО Проперти» планирует возвести лечебно-диагностический центр. Проект совсем недавно получил статус приоритетного инвестиционного. Зону учреждений здравоохранения попросила установить мэрия Перми, а краевое Агентство инвестиционного развития (АИР), курирующее проект, предложило распространить ее и на соседний участок со стройкой. На этот раз члены комиссии оказались не удовлетворены внешним обликом планируемого здания.

Первый замначальника департамента градостроительства и архитектуры — главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин подчеркнул, что «требуются новые фасады», имея в виду представленные эскизы медцентра. «Нынешние фасадные решения не очень устраивают практически всех»,— объявил господин Лапшин. По его словам, инициаторы проекта готовы переделать фасадные решения здания. Лариса Ведерникова заметила, что лечебно-диагностический центр разместится в самом центре города, поэтому инвестор должен сделать «достойный, хороший проект». Члены комиссии проголосовали за установление зоны здравоохранения на ул. Пушкина 30, теперь проект направят на утверждение в региональное правительство. В протоколе заседания зафиксировали, что на комиссию отдельно вынесут новые фасадные решения будущего центра. По сведениям представителя АИР, разработать новые фасады инвестор должен до конца года.

Помимо перечисленных крупных инициатив, комиссия по ПЗЗ отложила для доработки проект точечной застройки на Вышке II. Предприниматель Алексей Мифтахов купил на торгах у завода «Машиностроитель» земельный участок на ул. Гашкова, 30/4 (1,6 тыс. кв. м) и теперь хочет возвести на нем жилой дом. Заявитель попросил комиссию увеличить там высотность строительства с 6 до 8 этажей. Проект прошел публичные слушания. Депутат краевого заксобрания, внештатный советник губернатора по строительству Павел Черепанов сообщил, что застройщик должен был представить на заседание схему транспортного моделирования участка и подробные эскизы фасадов дома, но не сделал этого. Дмитрий Лапшин заявил, что с ним никто не встречался и не обсуждал фасадные решения будущей новостройки. Члены комиссии рекомендовали, чтобы дом проектировали, отступив от сформировавшейся линии застройки. После дискуссии было решено признать публичные слушания по вопросу состоявшимися, а принятие решения по повышению этажности отложить на следующее заседание.

Евгения Ахмедова