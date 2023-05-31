В Бугульме владельца участка осудили за гибель семилетнего ребенка

Бугульминский суд вынес приговор собственнику земельного участка, по вине которого погибла семилетняя девочка. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Трагедия произошла в июле прошлого года на улице Сельхозтехника. Группа детей вместе с погибшей гуляла по улице, однако в этот момент на последнюю рухнул железобетонный забор, который ограждал территорию участка осужденного. В итоге ребенок погиб до приезда медиков.

Следствие посчитало, что трагедия произошла по вине владельца участка, который не обеспечил безопасность ограждения. Сам осужденный вину не признал, заявив, что землю он купил в 2008 году, а забор не был его собственностью, поскольку не являлся предметом договора купли-продажи.

Мужчине дали год ограничения свободы. Кроме того, он должен выплатить 1 млн руб. матери погибшей девочки в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще в силу не вступил.

"Ъ-Казань"