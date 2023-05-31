Правительство ввело запрет на вывоз патронов и гильз из России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое вводит временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Запрет коснется гражданского и служебного нарезного оружия, а также нарезного огнестрельного оружия определенных калибров. Он не распространяется на вывоз патронов и гильз для нужд Вооруженных сил России, а также других войск и воинских формирований.

Согласно документу (.pdf), запрет действует до 31 декабря 2023 года. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства. В пресс-службе правительства заявили, что принятая мера «направлена на обеспечение защиты интересов государства». Постановление было подготовлено в рамках исполнения президентского указа «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

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