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обновлено 16:24

Пермьстат: оборот общепита в Прикамье снизился на 4,9%

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — апреле 2023 года составил 223,9 млрд руб., что на 0,6% больше показателя соответствующего периода прошлого года. Оборот общественного питания в Пермском крае за истекший период сложился в сумме 10,3 млрд руб., это на 4,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 мая 2023 года составил 43,2 млрд руб., что соответствует 45 дням торговли.

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