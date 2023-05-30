Пермьстат: оборот общепита в Прикамье снизился на 4,9%

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — апреле 2023 года составил 223,9 млрд руб., что на 0,6% больше показателя соответствующего периода прошлого года. Оборот общественного питания в Пермском крае за истекший период сложился в сумме 10,3 млрд руб., это на 4,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 мая 2023 года составил 43,2 млрд руб., что соответствует 45 дням торговли.