UDS group получил заключение экспертизы на I этап застройки участка в микрорайоне ДКЖ

Структура ижевского холдинга UDS group — ООО СЗ «Строитель» — получила положительное заключение экспертизы на I этап возведения ЖК в микрорайоне ДКЖ в Перми. По данным Единого госреестра заключений экспертизы, жилой комплекс расположится в квартале, ограниченном улицами Боровой, Гатчинской и Энгельса. Речь идет о том самом участке, за который в 2021 году UDS group на торгах заплатил рекордные 504,6 млн руб.

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Положительное заключение экспертизы на проект I этапа строительства ЖК ООО СЗ «Строитель» получило 26 мая. Техзаказчиком по проекту является компания из ижевского холдинга — ООО «УДС-М».

В сентябре 2021 года ижевский девелопер UDS group выиграл на аукционе, объявленном краевым АО «ПАИЖК», площадку в 1,2 га в районе ДКЖ за 504,6 млн руб. Стартовая цена участка составляла 190,4 млн руб., в торгах участвовали Корпорация развития Пермского края, «Оникс», Nova, ООО «Стройнедвижимость», ГК «ПМД», «Мегаполис». Участники торгов были удивлены высоким ростом цены. Рядом с участком, на ул. Энгельса, 18, и Боровой, 21, UDS строит ЖК «Ньютон». Год назад в UDS group рассказывали о планах получить разрешение на строительство жилья на этой площадке в I квартале 2023 года. Девелопер намеревался возвести там от 20 до 35 тыс. кв. м жилья.