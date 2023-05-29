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Бизнес оказался на распитье

В Госдуме начали обсуждать ограничения продажи алкоголя в многоквартирных домах

В Госдуме создана рабочая группа, которая готовит законопроект относительно реализации алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. Нижегородская область была одним из инициаторов ограничений на работу рюмочных в домах. Однако в Федерации рестораторов и отельеров заявили о рисках для добропорядочного бизнеса: в многоквартирном жилом фонде расположены 38% лицензированных кафе и ресторанов. Эти опасения разделяют нижегородские рестораторы: дополнительные запреты вынудят закрыться множество кафе. По мнению представителей отрасли, добросовестные заведения и «разливайки» необходимо разделить на законодательном уровне, введя дополнительные ограничения по площади и санитарным правилам.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В Госдуме создали рабочую группу по подготовке законопроекта о введении ограничений на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал опрос о возможном запрете продажи алкоголя. «Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых ”наливаек”: днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе», — сообщил Вячеслав Володин. По результатам опроса 79% из 231,4 тыс. проголосовавших поддержали запрет,, 12% отклонили инициативу, еще 9% остались нейтральны.

Борьба с «наливайками» на протяжении несколько лет обсуждается в заксобрании Нижегородской области и думе Нижнего Новгорода.

Посетители ночных магазинов и рюмочных, торгующих алкоголем, часто дебоширят и беспокоят жильцов. Владельцы подобных заведений используют для одной такой торговой точки сразу несколько юрлиц, оформленных на подставных лиц. Это помогает им избежать штрафов, отмечали в Общественной палате Нижегородской области. При этом в Нижегородской области действует закон, ограничивающий площадь питейных заведений до 50 кв. м и запрещающий торговать алкоголем на стороне жилого дома, где расположены подъезды. Тем не менее владельцы рюмочных переносят вход на другую сторону здания и формально соблюдают региональный закон.

В феврале депутаты заксобрания удвоили штрафы за нарушение тишины для физлиц до 4 тыс. руб. в расчете на то, что санкции позволят приструнить шумных посетителей рюмочных.

Однако предприниматели опасаются, что в случае введения запрета вместе с «наливайками» пострадает и легальный бизнес

Президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров направил в комитет Госдумы по экономической политике письмо, попросив включить его в рабочую группу по подготовке инициативы об ограничениях на торговлю спиртным в жилых домах. В обращении президент ФРиО подчеркнул, что рестораторы понимают озабоченность государства компаниями, которые используют лазейки в законе для продажи алкоголя. Однако, по подсчетам Игоря Бухарова, в жилых домах расположено около 38% предприятий общепита, имеющих лицензию на торговлю спиртными напитками.

Соответственно, новые ограничения представляют риски для добросовестных заведений, к которым нет претензий ни у жильцов, ни у и правоохранительных органов. Также закрытие ресторанов и кафе негативно скажется на развитии внутреннего туризма, предупредил руководитель отраслевой ассоциации.

Опасения господина Бухарова разделяет и глава нижегородского отделения ФРиО Александр Котюсов. «В жилых домах расположено много порядочных заведений. На центральных туристических улицах Нижнего Новгорода — Большой Покровской и Рождественской — кафе и рестораны находятся в каждом втором доме. Дополнительные ограничения негативно скажутся на их работе, в случае прямого запрета огромное количество действительно хороших ресторанов вынуждены будут закрыться, поскольку продажа алкоголя приносит им до 75% оборота», — пояснил ресторатор.

По его словам, «разливайки» оборудуют небольшой торговый зал и работают как заведения общепита, продавая алкоголь по «магазинной» цене, тогда как в ресторанах напитки стоят в три-четыре раза дороже. По мнению Александра Котюсова, необходимо на законодательном уровне разграничить легальные заведения и «наливайки», например прописав ограничения по площади или санитарным правилам с обязательством владельцев оборудовать в помещениях кухню, расставить столы и организовать отдельный торговый зал.

Кроме того, в феврале заксобрание Нижегородской области инициировало внесение поправок в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции…». Нижегородские депутаты предлагали дать регионам РФ право самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания. При этом важно, чтобы не пострадали добросовестные предприниматели, отмечал спикер заксобрания Евгений Люлин.

Региональная инициатива пока не рассмотрена.

Владимир Зубарев

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