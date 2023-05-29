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Коммерсантъ FM
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В Казахстан из России релоцировались 25 международных компаний, еще 67 собираются

Казахстан работает над релокацией из России международных компаний, которые заявили о своем уходе с российского рынка, сообщил замминистра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров. По его словам, 25 уже завершили переезд, еще 67 работают над этим.

Фото: Пресс-служба МИД Казахстана

Фото: Пресс-служба МИД Казахстана

«На сегодняшний день 401 компания, в которых мы заинтересованы по переезду в Казахстан, всем этим компаниям были отправлены приглашения... На сегодняшний день 67 компаний положительно нам ответили, по ним работа ведется, и по 25 компаниям релокация завершена. 38 стран участвуют в этом, в основном Германия, США, Швейцария и Япония»,— сказал господин Айдаров в ходе правительственного часа в сенате Казахстана (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, среди уже переехавших из России в Казахстан компаний — Honeywell, TikTok, Indriver, Fortescue, Alstom. Также логистический парк в Астане открывает Ozon.

В июле прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны создать благоприятные условия для релокации ушедших из России компании. В октябре господин Токаев говорил, что в страну переместились около 50 компаний.

Олеся Павленко

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