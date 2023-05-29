В Краснодаре на строительство приюта для бездомных животных выделили 200 млн рублей

В Краснодаре на строительство муниципального приюта для бездомных животных направят 200 млн руб. Решение о выделении из городского бюджета средств приняли на 57-м заседании гордумы.

«Многострадальный и долгожданный для города объект. Проект есть, прошел госэкспертизу. Очень надеюсь, что уже к середине лета приступим к строительству»,— отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Приют на 228 животных построят в поселке Березовом. В учреждении будут предусмотрены стационар, склад, душевая комната, вольеры, кормокухня, подсобные и другие помещения. Животных планируют содержать в приюте 26 дней, за которые ветеринары проведут дегельминтизацию, вакцинацию и стерилизацию. После этого животных чипируют, поставят на учет и вернут в прежнее место обитания. Также любой человек сможет взять себе питомца из приюта, потерявшихся животных будут возвращать хозяевам.

Впервые о строительстве приюта для собак в поселке Березовом стало известно в июле 2020 года. В мае 2021 года началось его проектирование, которое должны были закончить в сентябре того же года. В августе 2022 года проект решили отправить на повторную экспертизу. В ноябре мэр Краснодара Евгений Наумов раскритиковал затянувшийся на два года процесс проектирования учреждения.

Татьяна Ручкина

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