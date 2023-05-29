Реки и озера Новосибирска и Красноярска вошли в список с наибольшим числом выявленных загрязнений

В список регионов России с наибольшим числом выявленных в 2022-м году загрязнений пресноводных озер и рек вошли Новосибирская область (12 место из 59) и Красноярский край (13 место). Доля этих двух регионов в общем объеме зафиксированных фактов загрязнений по стране составила 3%, подсчитали аналитики FinExpertiza на основе данных Росгидромета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Так, в Новосибирской области в 2022-м всего было выявлено 72 случая загрязнения, из них 47 – высокого загрязнения (бассейны рек Обь и Иртыш) и 25 – экстремально высокого (реки Тула, Нижняя Ельцовка, Каменка и семь других). В Красноярском крае всего 62, в том числе 44 высокого загрязнения (бассейны рек Енисей, Ангара и Обь, малые водные объекты) и 18 экстремально высокого (реки Тея, Черемушка, Большая Уря и шесть других).

Омская область расположилась на 20 месте – в регионе отмечены 52 случая загрязнения рек и озер за прошлый год. Кемеровская область заняла 41 место (всего 9 случаев), Алтайский край расположился на 49 месте (всего два случая за год), Республика Алтай на 52 месте (2 случая загрязнения). Остальных регионов Сибири в списке не оказалось.

По сравнению с 2021 годом количество загрязнений рек и озер в целом по России выросло на 9% (с 2266 случаев) – это произошло вопреки сокращению промышленного производства на фоне санкций, отмечают аналитики. Относительно пандемийного 2020 года, когда предприятия закрывались на локдаун, число загрязнений рек и водоемов увеличилось в 1,4 раза (с 1747 случаев). Из 2470 экологических инцидентов, произошедших на воде в 2022 году, 1926 относились к высоким загрязнениям, 544 случая – к экстремально высоким.

«Определенная часть опасных загрязнений воды может быть попросту не обнаружена. Основным источником загрязнений рек и водоемов выступают неочищенные сточные воды промышленных производств», - комментируют авторы исследования.

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Лолита Белова