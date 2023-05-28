Банки поработали на проценте

Банковский сектор за прошедший квартал получил рекордные процентные доходы. Это стало возможным как за счет дорогих ссуд, выданных еще в прошлом году, так и активного роста кредитования. Впрочем, эксперты предупреждают о возможном дальнейшем снижении процентной маржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отношение чистых процентных доходов банковского сектора к чистым комиссионным по итогам первого квартала 2023 года стало рекордным со второго квартала 2020 года, следует из статистических данных к обзору Банка России о финансовой стабильности, опубликованных на сайте регулятора. По итогам прошедшего квартала банки получили 1,33 трлн руб. чистого процентного дохода и 419,9 млрд руб. чистого комиссионного.

Объем процентных доходов оказался рекордным как минимум с 2018 года. Их поквартальный объем превысил отметку 1 трлн руб. лишь во втором квартале 2021 года, после чего стабильно держался на этом уровне, за исключением разгара кризиса во втором квартале 2022 года, когда они упали.

Согласно данным ЦБ, доходность кредитного портфеля банков постепенно снижается. Так, в первом квартале 2023 года она составила 9,5%. Это ниже, чем на пике первого и второго кварталов прошлого года — 9,9% и11,2% соответственно.

Но и стоимость фондирования у банков по итогам прошедшего квартала составила 4,5%, не изменившись по отношению к предыдущему кварталу, а в первом и втором кварталах 2022 года она достигала 4,9% и 8,2%.

По мнению экспертов, такая ситуация в первом квартале этого года и привела к росту процентных доходов. «Маржа у банков по-прежнему высокая: стоимость фондирования снизилась, а доходность активов, срок которых длиннее, еще высокая»,— поясняет старший аналитик ИБ «Синара» Ольга Найденова. Большой объем процентных доходов первого квартала — это в том числе следствие выданных в 2022 году кредитов по высоким ставкам (после роста ключевой — до 20% годовых), говорит партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов. По его мнению, долго удерживать высокие процентные ставки банки не способны, поскольку клиенты очень чувствительны к стоимости кредита и к тому же широко используют сейчас возможности рефинансирования. По его оценке, средний срок «дорогих» кредитов может составлять 1–1,5 года, поэтому эффект может быть уже на исходе.

«Безусловно, рост процентных доходов также связан с ростом кредитования. Ставки по кредитам снижались, реализовалась отложенная востребованность»,— продолжает господин Тарадов.

По данным ЦБ, корпоративный кредитный портфель российских банков в апреле 2023 года вырос на 1,7%, до 63,1 трлн руб. Розничное кредитование показало рост на 1,2%, портфель достиг 12,4 трлн руб.

«Уверенный рост корпоративного кредитного портфеля сохраняется третий месяц подряд»,— отмечается в материалах регулятора.

Что касается комиссионных доходов, то банки сейчас в борьбе за новых клиентов стали жертвовать ими, считает господин Тарадов. По его словам, банки пытаются привлекать клиентов, снижая расчетные комиссии. Однако высокий доход банкам по-прежнему продолжают приносить комиссии за переводы за рубеж, говорит господин Тарадов. Комиссионные доходы банков очень зависят от трансакционной активности, отмечает госпожа Найденова. Впрочем, есть комиссии, которые сопровождают кредитование, а сейчас потребительское кредитование активизировалось, говорит она.

Ольга Шерункова