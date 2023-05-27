Институт Гете в Петербурге досрочно отправили на каникулы

В Санкт-Петербурге досрочно прерывает свою работу и уходит на летний перерыв Институт Гете. Об этом студентам сообщили на занятиях в субботу, 27 мая, а также в официальной рассылке. По словам учащихся, курс должен был завершиться 17 июня, работа языковых курсов и экзамены прекратятся с 1 июня.

«О том, как мы будем работать осенью, вы сможете узнать на нашем сайте или следите за новостями в нашей рассылке»,— уточняется в рассылке. Оплату за несостоявшиеся занятия студентам пообещали вернуть по заявлению.

Институт им. Гете (немецкий культурный центр им. Гете) — германская неправительственная организация, целью которой является популяризация немецкого языка за рубежом.

Помимо Петербурга филиалы Института Гете в России работают также в Москве и Новосибирске.

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