Ozon сообщил о восстановлении доступа к сервисам Microsoft

Маркетплейс Ozon сообщил, что восстановил доступ к основным программам Microsoft. Вчера, 26 мая, сообщалось, что корпорация лишила сотрудников Ozon доступа к своим продуктам.

«Доступ к ключевым программам уже восстановлен, данные в порядке, почтовый сервис доступен. Значительного влияния инцидента на работу нашего офиса нет»,— говорится в сообщении компании, которое приводит «РИА Новости».

26 мая близкий к Ozon источник сообщил «Ъ», что Microsoft 25 мая лишила сотрудников маркетплейса доступа к своим сервисам — Outlook, Teams, Word, Excel. Источник предположил, что отключение связано с незаконной покупкой лицензии. В официальном комментарии Ozon говорилось, что лицензии на ПО от Microsoft компания приобрела у официального дистрибутора.

Microsoft остановила продажи новых продуктов в России в 2022 году в связи с началом специальной военной операции на Украине. При этом российские дистрибуторы решений Microsoft продолжают продавать продление лицензий на уже реализованный в России софт.

Лусине Баласян