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Коммерсантъ FM
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Microsoft отключила доступ к внутренним и внешним сервисам Ozon

Собеседник «Ъ», близкий к Ozon, сообщил, что Microsoft 25 мая лишила сотрудников Ozon доступа к своим сервисам — Outlook, Teams, Word, Excel и т. п. Источник предполагает, что отключение связано с тем, что Ozon могла использовать лицензии, «закупленные обходным путем».

«Все пользуются бесплатными аналогами, пришлось перейти на Google Meet, Zoom, Telegram. В основном вся проблема сейчас крутится вокруг почты, на которой хранилась почти вся информация. Все сломалось, и починить это нельзя, только перенести на локальные серверы, чем программисты сейчас и заняты»,— рассказал источник газеты.

В Ozon «Ъ» подтвердили информацию о проблемах с доступом к некоторым сервисам Microsoft. «Доступ к ключевым сервисам уже восстановлен, значительного влияния на работу сотрудников нет. Для общения внутри мы используем другое ПО, разработанное не Microsoft»,— сказал «Ъ» представитель маркетплейса. Он добавил, что сервисов и коммуникаций для покупателей, продавцов и партнеров Ozon эта ситуация никак не коснулась: «Наши ключевые операционные IT-системы — управление складами, управление продажами для продавцов — разработаны внутри командой разработчиков Ozon и работают бесперебойно».

В Ozon также отметили, что лицензии на ПО от Microsoft компания приобрела у официального дистрибутора: «Мы разбираемся в причинах произошедшего». Там также заверили, что не приобретали лицензии обходным путем.

Собеседник «Ъ» в IT-компании, поставляющей зарубежный софт, рассказал, что у Microsoft есть возможность точечно определить и отключить любого пользователя ее сервисов. «Зачастую корпорация может не обращать внимания на мелкие компании, которые обходным путем используют ее сервисы, однако без проблем может отключить организацию, в которой работает больше 10 тыс. человек»,— говорит он.

Вадим Красников

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