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Коммерсантъ FM
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В Пермском крае в служебном кабинете нашли тело полицейского

Тело полицейского найдено в служебном кабинете в Горнозаводске Пермского края, сообщили «РИА Новости» в региональном ГУ МВД. В пресс-службе уточнили, что сотрудника полиции обнаружили вчера, 26 мая, подробности неизвестны.

По данным Telegram-канала Baza, умерший — начальник ГИБДД Горнозаводского района Андрей Фомин. Он якобы покончил с собой. Канал пишет, что полицейский оставил предсмертную записку, в которой он винил в произошедшем свое руководство — начальника ГИБДД по Пермскому краю полковника Вячеслава Шадрина.

Лаура Кеффер

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