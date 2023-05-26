Программа социально-экономического развития Арктической зоны привлечет до 400 млрд руб. внебюджетных инвестиций. Об этом заявил зампредседателя ПСБ Антон Дроздов на площадке X Невского международного экологического конгресса. «Это на порядок превышает размер бюджетных средств, предусмотренных программой. Для ПСБ особый интерес вызывают такие направления работы в этом регионе, как внедрение технологий замкнутого цикла, логистические проекты, генеральная уборка территорий»,— сказал он. ПСБ уделяет особое внимание поддержке проектов устойчивого развития. Портфель «зеленых» проектов банка на сегодняшний день составляет порядка 260 млрд руб., из них 140 млрд руб. — это участие в выпуске «зеленых» облигаций. По словам Антона Дроздова, банк активно вовлекает в повестку ESG предприятия ОПК.

Microsoft призывает к созданию в США нового ведомства для регулирования сферы искусственного интеллекта и лицензирования использования самых мощных его инструментов. «Мы выиграем от создания такого ведомства. Это то, каким образом мы сможем гарантировать, что человек продолжает контролировать технологии»,— заявил президент Microsoft Брэд Смит.

Чистая прибыль МКБ в первом квартале года достигла 13 млрд руб. Банк опубликовал отчетность по МСФО. Совокупный кредитный портфель вырос на 10,4% и превысил 2 трлн руб., из которых доля корпоративного бизнеса оказалась выше 90%. Счета и депозиты клиентов с начала года выросли более чем на 10%, составив 2,634 трлн руб. Рост депозитной базы произошел преимущественно за счет активного притока средств корпоративных клиентов.