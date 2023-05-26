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Коммерсантъ FM
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«Сергей Ташуев создал атакующую команду»

Владимир Осипов — о предстоящих матчах 29-го тура РПЛ

ЦСКА называют главным претендентом на серебро чемпионата России. Чтобы удержать второе место, команде Владимира Федотова нужно обыграть в гостях «Краснодар». Также многое будет зависеть от исхода встречи «Спартак»—«Пари НН». Что касается бронзы, среди претендентов на нее «Ростов», который сыграет с «Ахматом» 28 мая. На какие матчи 29-го тура Российской премьер-лиги стоит обратить внимание? И каковы шансы команд на успех? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов поговорил с заместителем генерального директора «Лиги ставок» Александром Егоровым.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— «Краснодар» дома всегда играет в атаку и в последних матчах меньше двух мячей соперникам не забивал. ЦСКА тоже выдает один результативный матч за другим. С организацией игры у армейцев все в порядке, и тут еще скандальное дерби со «Спартаком», которое, мне кажется, добавило игрокам хорошей спортивной злости. Но считается ли команда Федотова явным фаворитом в Краснодаре?

— Действительно, «Краснодар» успешно играет дома, против ЦСКА в том числе. Но все-таки ЦСКА, как мы считаем, команда более мотивированная в данном случае, хотя у «Краснодара» в домашнем матче тоже запредельная мотивация. Тем не менее у ЦСКА более высокие турнирные задачи стоят, поэтому эта команда фаворит с коэффициентом 2,25. Можно сказать, что болельщики в этом плане нас поддерживают, потому что 70% ставок приходится на победу ЦСКА.

— На что лучше посмотреть тем, кто подбирает интересные пари в этом матче, кроме ставки на победу?

— Есть интересный коэффициент на результативный матч. Если ожидать от исполнителей обеих команд, что они забьют три и более мяча, то есть «тотал больше 2,5», здесь коэффициент 1,66. Можно найти более интересный коэффициент, допустим, на то, что в матче будет четыре и более мяча — 2,6. И также всегда интересно сравнить противостояние отдельных личностей либо же поставить на результативность отдельных игроков. Можно поставить на то, что Федор Чалов и Джон Кордоба оба забьют в этом матче, с коэффициент 6,5. Самая экзотическая ставка на автогол с коэффициентом 7,5.

— Кордоба травмирован, непонятно, сыграет ли он. Может быть, на кого-то еще стоит обратить внимание, например, на Эдуарда Сперцяна?

— Да, его гол можно взять за 2,95. На гол Алексея Ионова можно поставить с коэффициентом 4,5. Если говорить о футболистах ЦСКА, можно не ограничиваться Федором Чаловым, а поставить на гол Антона Заболотного за 3,2 либо Хесуса Медины за 3,55.

— Раз уж о бомбардирах заговорили, давайте прикинем расклад всего турнира. У Малкома 23 мяча сейчас, у Промеса — 20, а у Чалова 17 голов. Впереди два тура, Малком улетел в Бразилию, у него сын родился. Есть шанс, что кто-то догонит Малкома за оставшиеся два тура?

— Да, шансы действительно есть, хоть и небольшие. В первую очередь, конечно же, у Квинси Промеса. Коэффициент 7 на то, что он станет все-таки лучшим бомбардиром. При этом можно поставить и на то, что Малком будет лучшим бомбардиром, за 1,1. Федор Чалов тоже один из ближайших преследователей, на него коэффициент 150.

— Для этого Чалову нужно забить по меньшей мере шесть мячей, а то и больше, в двух матчах, и это, конечно, такой результат немножко не Российской премьер-лиги. А вот «Зенит» без Малкома, без мотивации, уже чемпион, и в следующем матче с «Сочи» он все равно безоговорочный фаворит?

— «Зенит» фаворит у нас практически в каждом матче. Мотивация, я думаю, есть. Не будем забывать, что вчера команда и клуб в целом праздновал 98-летие. Например, в тех же матчах, приуроченных и к вручению медали «Зениту», и в других в последнем туре, команда не побеждала. Поэтому какая-то победа, все-таки приуроченная к чему-то, должна быть. Во всяком случае, есть такие ожидания у руководства и, наверное, у самих футболистов тоже. Поэтому все-таки «Зенит» фаворит с коэффициентом 2,16. «Сочи» очень нестабилен и не так ярок, как в прошлом сезоне, поэтому команда аутсайдер с коэффициентом 3,15. И 75% ставок приходится именно на победу «Зенита».

— Если говорить о борьбе за медали, нельзя пропустить игру «Спартак»—«Нижний Новгород» и встречу «Ростов»—«Ахмат». «Ахмат» вообще в последнее время хорош. Главный тренер Сергей Ташуев создал очень крепкую команду, атакующую. И при определенном раскладе «Ахмат» может даже вмешаться в борьбу за медали. Понятно, что это такая больше фантастическая история, но тем не менее. Если же говорить о ярких вывесках без каких-либо турнирных притязаний, то тут на первый план выходит дерби «Динамо»—«Локомотив». Команды ни на что не претендуют, но «Локомотив» всю весну жжет напалмом, а «Динамо» проснулось после увольнения тренера Славиши Йокановича. Так что исход матча предсказать сложно. Есть ли в нем фаворит, с точки зрения букмекеров?

— На наш взгляд, перевес примерно в 13-15% вероятности в пользу «Динамо» как хозяев поля. Поэтому его победу можно взять за 2,24, а победу «Локомотива» за 3,15. Определяющий фактор ключевой то, что матч состоится на «Динамо», на домашнем стадионе «Динамо». И также стоит принять во внимание, как на «Динамо» повлияла смена тренера. Наверное, можно говорить о том, что команда взбодрилась отчасти. Но, конечно, какие-то дальновидные выводы делать пока рано. В подтверждение нашей линии можно сказать, что и болельщики ставят больше на «Динамо» — 55% ставок.

В свою очередь, отмечу, что это не значит, что «Локомотив» явный аутсайдер. Он подходит к игре в хорошей форме и с хорошей статистикой в последних матчах, с хорошими результатами. Поэтому «Локомотив» я бы не стал списывать со счетов. И я бы обратил внимание болельщиков на следующую ставку — первый гол в матче в первом тайме забьет именно «Локомотив» за 2,8. Я напомню, что встреча в первом круге, когда «Динамо» выиграл 3:1, развивалась примерно по такому сценарию, когда железнодорожники забили первыми.

— Я бы еще добавил, что Артем Дзюба подписал новый контракт с «Локомотивом». Я думаю, он продолжит доказывать, что он в полном порядке, всему миру и себе самому. 120 млн руб. в год, согласно слухам, составит его зарплата. Какой коэффициент на то, что Дзюба забьет?

— Хороший коэффициент, рабочий — 2,5. Но еще более интересный коэффициент то, что Дзюба забьет и его команда победит, — 4,5. Ттут, конечно, стоит обратить внимание на голеадоров московского «Динамо». Наилучший шанс отличиться имеют, по нашему мнению, Федор Смолов ( его гол котируется за 2,4) и Константин Тюкавин ( его гол идет за 2,75).Вполне вероятно, что мы увидим гол последнего с первых минут матча, как было в матче против «Торпедо». Это такая новая связка ударного «Динамо». И на то, что Тюкавин забьет, а «Динамо» выиграет, коэффициент 4.

— Мне очень понравился коэффициент 4,5 на то, что «Локомотив» выиграет и Дзюба забьет — очень красиво выглядит. Еще один воскресный матч в Москве, «Спартак»—«Пари НН». «Спартак» безоговорочный фаворит, там коэффициент очень маленький. Я знаю, что кто-то пытается искать счастья в ставке на то, что «Нижний» не проиграет. Мне кажется, что шансов у гостей немного. На какие пари здесь посмотреть?

— Не больше 12% вероятности, что победит «Нижний», с коэффициентом 7,4. Поэтому, действительно, чтобы подкрепить матч дополнительными эмоциями, надо найти что-то интересное. И самое интересное все равно связано со «Спартаком» либо с общей результативностью матча. Обе команды показывают хорошую статистику в последних играх. Поэтому я бы посмотрел бы на тотал. У нас есть мягкий «тотал 3». Там равновесные коэффициенты: на меньше — 1,8, на больше — 1,98. Либо «3,5 тотал больше» — тут уже 2,5 коэффициент, хорошая доходность 150% по ставке. Ставь и смотри матч с удовольствием, что я могу еще сказать.

— Что касается матча «Ростов»—«Ахмат», здесь фаворита букмекеры не видят?

— По большому счету, шансы примерно равны. На успех «Ростова» можно поставить за 2,6, а на победу «Ахмата» — за 2,7. Можно, конечно, вспомнить, как команды играли в текущем сезоне, для них это четвертая встреча. Наверное, как говорят сейчас, «Ростов» уже не тот, но тем не мене сохраняет шансы попадания в тройку. Эту задачу никто не снимал, и она амбициозная. Поэтому я бы обратил внимание на такую ставку — «Ростов» займет третье место с коэффициентом 10. На второе место ему трудно претендовать.

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