Перед судом предстанут организаторы порно-студии в Красноярске

Красноярская полиция завершила расследование уголовного дела организаторов вебкам-студии, которым предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также участии в преступном сообществе (ст. 242 и 210 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По информации ведомства, криминальную организацию, занимавшуюся порно-бизнесом создали двое 35-летних мужчин. Действовала она с января 2018-го по февраль 2021 года в на территории Красноярска и Москвы. В криминальный бизнес, установило следствие. были вовлечены 28 девушек, которые раздевались в прямом эфире.

Помимо создателей вебкам-студии, в группировку входили участники, занимавшиеся поиском и подбором персонала, проведением собеседований и инструктажей, а также технические сотрудники. Всего криминальное сообщество насчитывало 24 участника. Семь уже предстали перед судом: дело в отношении них поступило в суд в ноябре 2022 года. Сейчас в суд направлено основное дело, в котором 17 фигурантов.

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Илья Николаев