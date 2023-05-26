Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, какие блюда от шеф-повара Микиты Пытко можно попробовать этим летом.

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В бистро «Ладо», разместившемся на втором этаже особняка XVII века, стартовало меню от нового шефа Микиты Пытко, который к своим 23 годам успел поработать в ресторанах Maya и Jun, увлечься ферментацией и обжигом на открытом огне и выработать собственный авторский стиль.

Меню нового шефа воспринимается как глоток свежего воздуха в предсказуемой и заштампованной Москве. Благо, летом в хорошую погоду окна в «Ладо» всегда открыты, и одно из них служит для официантов выходом на летнюю веранду в тенистом закрытом дворе, разумеется, не без участия приставной лестницы.

По той же причине в дождливую погоду веранда не работает, зато внутри «Ладо» среди беленых вековых стен и современной живописи особенно уютно.

Пробовать обязательно надо авторский тарамасалата из икры трески с бланшированным томатом и красной икрой, — это, без всякой натяжки, лучший тарамасалата в городе; а также тартар из огузка с pomme frie, припорошенным черным трюфелем и пармезаном, истинно французский в своей изысканной простоте, как «маленькое черное платье»; большущий криспи-камамбер в подкопченном соусе из малины, унаги и чили и кюфту из ягненка с черным виноградом, жареным на гриле, сочными томатами, маринованным красным луком, запеченным перцем рамиро и прохладным йогуртом.

В дополнение к кюфте шеф рекомендует также жгучую кимчи с карамельным ананасом, а на десерт — идеальные конфеты из горького шоколада с солью и трюфелем в стиле нама.