Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какой получилась коллекция подушек и одеял в стиле пэчворк в результате сотрудничества двух компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: crash.fr Фото: crash.fr

Недавно я обнаружила одни из самых стильных подушек и одеял, которые когда-либо видела, и совершенно точно — самые стильные предметы в технике пэчворк. Это совместный проект A.P.C. и Sacai.

И это не первый случай их сотрудничества. В 2021 году A.P.C. уже объединялся с Sacai, тогда Жан Туиту, основатель и креативный директор A.P.C., назвал это «случайностью». Он обратился к японцам с просьбой сделать несколько джинсовых курток на заказ, что было частью коллаборации A.P.C., в рамках которых французская компания объединилась с такими брендами и фигурами, как Lacoste, и торговыми пространствами вроде Liberty London.

Теперь два бренда объединились снова и создали одеяла и подушки совместно с Дженнифер Огден, дизайнером с Ямайки. Для A.P.C это продолжение работы с нею, она уже несколько сезонов сотрудничает с французами.

Для новой коллекции Огден взяла остатки тканей от A.P.C. и Sacai и создала предметы в технике пэчворк. Что интересно — вдохновение для узоров Огден черпала в архитектуре: от лестницы бассейна Джо Понти в Сорренто до винтовой лестницы в доме детства Огден, спроектированной ее отцом. «Лестницы — это метафора движения вверх», — говорит Дженнифер.