Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«В сочетании с игрой света и тени создается волшебное представление»

Дмитрий Буткевич — о проекте «Живые скульптуры»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о ретроспективной экспозиции костюмов Романа Ермакова в галерее «Здесь на Таганке».

Фото: Дмитрий Буткевич

Фото: Дмитрий Буткевич

Галерея «Здесь на Таганке» входит в систему объединения «Выставочные залы Москвы». Это проект с историей, многие помнят, что много лет во главе стоял известнейший современный художник и заметный персонаж отечественной выставочной сцены Андрей Бартенев. Он давно ушел, хотя на открытиях появляется регулярно, а вот направленность во многом сталась.

И до 4 июня, если вы поспешите, то успеете увидеть суперретроспективу одного из художников, которых можно назвать последователями и соратниками Бартенева, — это Роман Ермаков. «Живые скульптуры» — первая ретроспективная экспозиция костюмов Ермакова, созданных за 11 лет, с 2007-го по 2018-й годы. Всегда пишут, что серия создавалась, в первую очередь, как автопортреты, или энергетические тела, или аватары.

Роман отучился на инженера-архитектора в Московском государственном строительном университете, начал работать с Бартеневым как модель и исполнитель работ. Затем начал заниматься собственным творчеством.

Его работы можно было увидеть около ГУМа и во дворе Музея Москвы, а сейчас крупную уличную скульптуру-объект откроют в парке Малевича. Работы практически всегда яркие, даже кислотные, использующие современные материалы — нити, трубы и прочее.

Почему такое название «Живые костюмы»? Дело в том, что Роман — перформер, и все его работы, говоря упрощенным языком, можно надеть на модели и пустить под музыку или иное звуковое сопровождение. В сочетании с игрой света и тени создается волшебное, частью космическое представление.

Те, кто сумел побывать на вернисаже и во время недавней «Ночи в музее», меня поддержат: это очень эффектное, психоделическое зрелище. Те же, кто не был, вполне могут получить представление о перформансах Ермакова с помощью видео: как всякий художник мирового уровня, а Роман — участник множества проектов в разных частях света, он тщательно относится в видеофиксации. И небольшие атмосферные фильмы с участием перформеров в костюмах Ермакова составляют важную часть его нынешнего выставочного проекта.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...