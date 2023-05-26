«В сочетании с игрой света и тени создается волшебное представление»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о ретроспективной экспозиции костюмов Романа Ермакова в галерее «Здесь на Таганке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Буткевич Фото: Дмитрий Буткевич

Галерея «Здесь на Таганке» входит в систему объединения «Выставочные залы Москвы». Это проект с историей, многие помнят, что много лет во главе стоял известнейший современный художник и заметный персонаж отечественной выставочной сцены Андрей Бартенев. Он давно ушел, хотя на открытиях появляется регулярно, а вот направленность во многом сталась.

И до 4 июня, если вы поспешите, то успеете увидеть суперретроспективу одного из художников, которых можно назвать последователями и соратниками Бартенева, — это Роман Ермаков. «Живые скульптуры» — первая ретроспективная экспозиция костюмов Ермакова, созданных за 11 лет, с 2007-го по 2018-й годы. Всегда пишут, что серия создавалась, в первую очередь, как автопортреты, или энергетические тела, или аватары.

Роман отучился на инженера-архитектора в Московском государственном строительном университете, начал работать с Бартеневым как модель и исполнитель работ. Затем начал заниматься собственным творчеством.

Его работы можно было увидеть около ГУМа и во дворе Музея Москвы, а сейчас крупную уличную скульптуру-объект откроют в парке Малевича. Работы практически всегда яркие, даже кислотные, использующие современные материалы — нити, трубы и прочее.

Почему такое название «Живые костюмы»? Дело в том, что Роман — перформер, и все его работы, говоря упрощенным языком, можно надеть на модели и пустить под музыку или иное звуковое сопровождение. В сочетании с игрой света и тени создается волшебное, частью космическое представление.

Те, кто сумел побывать на вернисаже и во время недавней «Ночи в музее», меня поддержат: это очень эффектное, психоделическое зрелище. Те же, кто не был, вполне могут получить представление о перформансах Ермакова с помощью видео: как всякий художник мирового уровня, а Роман — участник множества проектов в разных частях света, он тщательно относится в видеофиксации. И небольшие атмосферные фильмы с участием перформеров в костюмах Ермакова составляют важную часть его нынешнего выставочного проекта.