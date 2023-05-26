«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какие сервисы доступны предпринимателям на платформе МСП.РФ.

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Начинать свое дело с нуля без опыта предпринимательства решится либо отважный, либо безумный. Либо тот, кто может положиться на знания более компетентных коллег. Например, тех, кто участвовал в создании цифровой платформы МСП.РФ. Она разработана благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

На ней доступны более 20 сервисов: финансовых, образовательных, информационных и многих других, которые необходимы как начинающим, так и опытным предпринимателям, поясняет генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич:

«Из финансовых — лизинг, льготный кредит, возможность подачи одной заявки в множество банков, чтобы получить конкурентное сравнительное предложение по ставке. Из сервисов — обратная связь от предпринимателей, если они сталкиваются с проблемами получения мер поддержки, с контрольно-надзорной деятельностью, если имеют какие-то сложности в регионах — это называется "Сервис 360". Отдельно я остановлюсь на цифровом профиле бизнеса. Задача его — агрегировать персональные данные предпринимателя для того. Таким образом, все данные, которые есть о предпринимателе в госорганах, можно будет не получать в бумажном виде, а агрегировать с его согласия, нажав одну кнопку».

За первый год работы платформой МСП.РФ воспользовались более 2 млн раз. А количество пользователей, зарегистрированных на площадке, приблизилось к 400 тыс.