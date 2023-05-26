Производитель упаковки «Перинт» построит вторую очередь производства в Ленобласти за 1 млрд рублей

Производитель пластиковой упаковки «Перинт» планирует возвести новый производственно-складской корпус на своей площадке в Ленинградской области, сообщает «Новый Проспект» со ссылкой генерального директора компании Григория Моносова. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей.

В рамках второй очереди «Перинт» к 2025 году построит на территории промзоны «Соржа-Старая» комплекс площадью 15 тыс. кв. м, где будут производиться пластиковые контейнеры, ведра и крышки, а также медицинские изделия и изделия для агропромышленных нужд. Здесь же будет производиться контрактное литье. Благодаря новым мощностям общий выпуск товаров увеличится с 4,5 млн до 6,5 млн единиц в год.

Как отметил господин Моносов, на текущей площадке у компании нет возможности развернуть новые производственные линии, поэтому и было принято решение о расширении. На «Соржу-Старую» «Перинт» перенес свои мощности в начале 2023 года.

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