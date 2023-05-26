В Барвихе показали модную аферу

Как стало известно “Ъ”, следователи столичного главка МВД провели обыски в офисе группы инвестиционных компаний в сфере недвижимости Renton Yard в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Оно расследуется по факту двойной продажи торгового центра в элитном поселке Барвиха Club на Рублево-Успенском шоссе. Конкретных обвиняемых в расследовании пока нет, но действовали мошенники от лица гражданского мужа основательницы ГК и по совместительству президента российского телеканала Fashion TV Дарины Солодковой предпринимателя Тиграна Балагезяна. Кстати, госпожа Солодкова была осуждена на четыре с половиной года за похожее мошенничество, но ей предоставили отсрочку от исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, группа оперативников уголовного розыска и следователей провела обыск в офисе ГК Renton Yard в Нижнем Кисловском переулке. Руководителем по развитию ГК является Тигран Балагезян, зарегистрированный также как индивидуальный предприниматель. Как указано на сайте Renton Yard, это «коллектив профессионалов на рынке недвижимости, который способен решить самые сложные задачи» в «формировании и управлении инвестиционным портфелем недвижимости».

Как отмечают источники “Ъ”, полицейских интересовали документы о деятельности именно господина Балагезяна в рамках возбужденного немногим более месяца назад уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Поводом стало обращение в правоохранительные органы представителя ООО «Скиф». Эта фирма занимается управлением и куплей-продажей недвижимости. В прошлом году она приобрела числившееся за ИП Тиграна Балагезяна трехэтажное здание с подземной парковкой торгового центра в элитном поселке Барвиха Club в подмосковной деревне Рождественно (городской округ Одинцово).

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела (имеется в распоряжении “Ъ”), осенью 2022 года «не установленные следствием лица», действовавшие от имени ИП, заключили сделку по его продаже «Скифу» за 49 млн руб. Однако право перехода собственности в Росреестре оформлено не было. А в конце года учредители «Скифа» узнали, что торговый центр теперь переоформлен на ООО «Дивидент», которое заплатило за него 100 млн руб. и является его полноправным владельцем.

«В ходе обыска были изъяты документы, электронные носители и иные предметы, представляющие интерес для следствия, они будут тщательно изучены»,— сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. Он также отметил, что Тиграна Балагезяна и Дарины Солодковой в офисе не было, а сотрудники сообщили, что руководитель по развитию ГК находится в отпуске.

Стоит отметить, что Тигран Балагезян не так известен на рынке столичной недвижимости, как его близкая знакомая и партнер Дарина Солодкова, пользующаяся псевдонимом Дарина Вагнер.

В биографии госпожи Солодковой говорится о 130 успешных проектах в этой сфере и премии «Бизнес-леди года», присужденной ей в прошлом году Fashion TV Russia, президентом которого она же и является.

Между тем два года назад госпожа Солодкова была осуждена Савеловским райсудом Москвы за особо крупное мошенничество — аферу с земельным участком стоимостью несколько десятков миллионов рублей, совершенную в 2017 году. В ходе следствия находившаяся под подпиской о невыезде женщина частично признала свою вину. Однако это не спасло ее от приговора — четыре года и шесть месяцев общего режима с возмещением всей суммы причиненного вреда. В колонию госпожа Солодкова не отправилась благодаря дочери — ей была предоставлена отсрочка до достижения ребенком 14-летнего возраста в 2033 году.

Связаться с Тиграном Балагезяном и Дариной Солодковой “Ъ” не удалось — их телефоны не отвечали, а исполнительный директор Renton Yard Элина Метелица сообщила, что находится за границей, поэтому, «к сожалению или к счастью», не в курсе визита полиции.

«Проводимые следствием действия помогут выявить все обстоятельства мошенничества и установить объективную картину преступления»,— отметил, в свою очередь, адвокат признанного потерпевшей стороной ООО «Скиф» Николай Нестеров.

Сергей Сергеев