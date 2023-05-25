Государству предъявили израильский паспорт

Бизнесмен Михаил Иосилевич, отсидевший за сотрудничество с нежелательной «Открытой Россией» и угрозы свидетелю, потребовал у казначейства 50 млн руб. компенсации за обвинение в сокрытии израильского гражданства. Год назад суд оправдал коммерсанта по этой статье и признал за ним право на реабилитацию. Истец считает, что морально пострадал от того, что о наличии второго паспорта узнала общественность, а обвинение стало поводом для ареста. Ответчики настаивают, что расследование было законным, моральный вред не доказан и выплаты израильтянину не положены. Эксперты считают исковую сумму завышенной даже по меркам международных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Иосилевич оценил свои моральные страдания в 50 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Михаил Иосилевич оценил свои моральные страдания в 50 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода началось рассмотрение гражданского иска предпринимателя Михаила Иосилевича к Минфину РФ и региональному управлению Федерального казначейства (УФК). Осужденный бизнесмен, эмигрировавший с семьей в Израиль, потребовал выплатить ему 50 млн руб. компенсации за уголовное преследование по ст. 330.2 УК РФ о сокрытии второго гражданства. Этот эпизод ему вменили в вину в 2020 году после обвинения в сотрудничестве с организацией «Открытая Россия», признанной в РФ нежелательной. По фабуле дела, накануне выборов в думу Нижнего Новгорода Михаил Иосилевич предоставил помещение в кафе «То самое место» для подготовки наблюдателей движения «Голос» (признано иностранным агентом).

Экспертиза следствия связала «Голос» с «Открытой Россией», и коммерсанта обвинили в посягательствах на основы конституционного строя. Позднее ему добавили эпизоды о втором гражданстве и угрозах свидетелю Ярославу Грачу и арестовали. Михаил Иосилевич не признал вину по всем трем обвинениям и пытался выехать в Израиль. В итоге его признали виновным и приговорили к году и восьми месяцам в колонии-поселении.

Позже по эпизоду с израильским гражданством бизнесмен был полностью оправдан за отсутствием состава преступления.

В ходе уголовного процесса адвокаты Михаила Иосилевича представили суду и общественности документы, подтверждающие тот факт, что он еще в 2014 году уведомил ФМС о наличии израильского паспорта. Поскольку суд признал за ним право на реабилитацию, Михаил Иосилевич подал гражданский иск, потребовав возместить моральный вред от обвинения. Адвокат Алексей Матасов на заседании в четверг сообщил, что его доверитель понимал незаконный характер уголовного преследования и не желал, чтобы информация о втором гражданстве стала достоянием общественности.

Однако после обысков в квартире бизнесмена израильский паспорт показали на федеральных телеканалах, о документе написали многие СМИ. Тем самым, отметил господин Матасов, была нарушена неприкосновенность личной жизни Михаила Иосилевича. Более того, обвинение в сокрытии иностранного гражданства стало одним из оснований для ареста бизнесмена: расследование этого дела указывалось во всех постановлениях судов о помещении обвиняемого в СИЗО и учитывалось апелляционной инстанцией.

Таким образом, подчеркнул адвокат Матасов, Михаилу Иосилевичу был причинен моральный вред и нравственные страдания, соразмерные 50 млн руб.

Представитель УФК заявил, что следственные действия в отношении осужденного были законными и не имели цели нарушить гражданские, конституционные и международные права бизнесмена. «Истец не предоставил доказательств причинения морального вреда и не обосновал его размер. Кроме того, Иосилевич был признан невиновным и оправдан за отсутствием состава преступления только по одному эпизоду. Ввиду частичного характера реабилитации считаем исковые требования необоснованно завышенными, не отвечающими требованиям разумности и справедливости», — отметил юрист казначейства.

Прокурор в свою очередь добавил, что Михаил Иосилевич был реабилитирован лишь частично и основания для компенсации есть, но требуемую сумму счел чрезмерно завышенной.

Инспектор контрольно-следственного отдела СУ СК Юрий Кириленко поинтересовался, оспаривала ли защита приговор своего доверителя и обжаловала ли постановление о возбуждении уголовного дела о сокрытии гражданства в судах. Алексей Матасов ответил, что обращался к руководству СК и в прокуратуру, но нарушений в действиях следствия найдено не было, а в суды он не обращался. Господин Кириленко парировал, что в таком случае действия следователей априори считаются законными и обоснованными.

Ответчики за исключением прокурора попросили суд отказать в иске в полном объеме.

Исковая сумма выглядит «заоблачно большой» даже по меркам Европейского суда по правам человека, который часто удовлетворяет подобные требования против государств, считает заместитель гендиректора консалтингового агентства GR Group Ярослав Авилов. «В этом случае максимум это были 10 тыс. евро, а в российской практике суммы, как правило, еще меньше», — говорит господин Авилов. Судебное разбирательство продолжится в июне. В качестве третьих лиц суд решил привлечь полковника Андрея Шлыкова, расследовавшего дело Михаила Иосилевича. Добавим, ранее эмигрант судился с СК по поводу возврата изъятых у него при обысках $146,7 тыс., которые ведомство не могло перечислить со спецсчета в Сбербанке из-за санкций. Позднее коммерсант получил свои деньги, а суд не усмотрел бездействия ведомства в возврате валюты и нарушения прав истца.

Роман Рыскаль